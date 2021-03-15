وزير العمل: فقدنا 51 ألف منصب شغل بسبب غلق مصانع تركيب السيارات

الوطني
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وزير العمل: فقدنا 51 ألف منصب شغل بسبب غلق مصانع تركيب السيارات
بقلم نادية بن طاهر

قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الهاشمي جعبوب اليوم الإثنين، إن سنة 2020، شهدت فقدان 51 ألف منصب شغل.

وأوضح الوزير، إن فقدان هذه المناصب، جاء بسبب غلق مصانع تركيب السيارات.

بالإضافة إلى توقف استيراد المنتوجات الخاصة بمصانع تجميع وتركيب الأجهزة الكهرومنزلية.

كما تأسف الوزير، حسبما نقله التلفزيون العمومي، لرؤية بعض المواطنين يملكون أرضا وتمويلا وخبرة ورغبة في الإستثمار، إلا أن بعض الجهات الإدارية لا تتجاوب معهم.

وهنا أكد جعبوب، إن وزارته، ستعمل على إزالة هذه المعوقات والدفع بالاستثمار قدما.

وحول عملية إدماج أصحاب عقود ما قبل التشغيل، كشف الوزير عن إدماج 37000 شاب في مناصب عمل دائمة خلال الثلاث أشهر الأخيرة.

مضيفا إنه وخلال شهر أكتوبر بلغ عدد المدمجين 20 ألف، ووصل إلى 57 ألفا.

وأشار الوزير، إلى أن قطاعه يتابع عملية الإدماج ولاية بولاية.

مؤكدا إن عمليات الإدماج، لا تزال متواصلة بالتعاون مع قطاعات المالية والوظيفة العمومية.


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