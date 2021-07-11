وزير العمل: مصالح الضمان الإجتماعي تستقبل يوميا 250 مواطنا لتلقي اللقاح

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عبد الرحمان لحفاية، اليوم الأحد، إن وزارة العمل كانت المرافق الدائم لوزارة الصحة. مضيفا إن الوزارة سخرت المركز العائلي التابع للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، لتلقيح العمال وذوي الحقوق وحتى المواطنين.

وكشف الوزير، إن المركز يستقبل حاليا، 250 مواطنا لأخذ اللقاح، يوميا، بعدما كان يستقبل 70 مواطنا في السابق.

وأشار الوزير، إلى إنه سيتم فتح مركز مماثل، في وهران، بالإضافة إلى صناديق الضمان الإجتماعي والتي تتوفر على المراقبة الطبية.

وتابع لحفاية، إن إستراتيجية وزارة الصحة، تكمن في توفير التلقيح ضد الفيروس التاجي، في أبعد النقاط، للوصول لجميع المواطنين، وتحصينهم من الوباء، مشيرا إلى إن التلقيح قد أثبت نجاعته عبر العالم.