وزير العمل: وضع الهياكل الصحية للضمان الاجتماعي تحت تصرف قطاع الصحة

كشف وزير العمل، شوقي عاشق يوسف، أنه سيتم وضع جميع الهياكل الصحية التابعة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، تحت تصرف قطاع الصحة.

وأوضح الوزير على هامش زيارة قادته إلى مركز التشخيص والكشف والعلاج بحسين داي، أن هذه الهياكل تتمثل في 31 مركزا للتشخيص والكشف والعلاج، و4 مراكز جهوية للتصوير الطبي الشعاعي.

وأضاف الوزير، أنه سيتم وضع حوالي 1000 طبيب و131 مساعدة اجتماعية، يعملون في كل من “كناس” و”كاسنوس”، تحت تصرف قطاع الصحة.

وأكد الوزير أن هذه الاجراءات والتدابير ، تندرج في اطار الجهد الوطني للتصدي ومحاربة فيروس كورونا، حيث قام القطاع بتسخير كافة الامكانيات التابعة له من أجل المساهمة في الحفاظ على صحة و سلامة المواطنين.

كما دعا عاشق يوسف جميع المواطنين، للبقاء في بيوتهم حيث يمكنهم الحصول على جميع الخدمات و الأداءات عن بعد عبر الوسائل الرقمية التي يجدونها في الموقع الالكتروني لوزارة العمل.