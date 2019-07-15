وزير العمل يأمر بدعم الشباب حاملي الشهادات وخريجي التكوين المهني

شدد وزير العمل تيجاني حسان هدام، على ضرورة مرافقة ودعم وتشجيع الشباب حاملي الشهادات وخريجي هيئات التكوين المهني، من أجل تشجيعهم على الولوج إلى عالم المقاولاتية وإنشاء مشاريعهم الخاصة.

يأتي هذا خلال حضوره مجريات أشغال اللجنة الولائية للتأهيل وإنتقاء المشاريع الخاصة بالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، في إطار زيارة عمل وتفقد إلى ولاية المدية.

وأبرز التسهيلات الكبيرة والامتيازات الممنوحة للشباب حاملي الشهادات، كالإعفاءات الجبائية وشبه الجبائية.

في ذات السياق، ذكر هدام، بالقرارات الأخيرة التي أقرتها الحكومة لمرافقة الشباب على غرار منح 22 ألف محل، والتجميد المؤقت للمتابعات القضائية.