وزير العمل يدعو لتحسين وضعية الصندوق الوطني للتقاعد

دعا وزير العمل، تيجاني حسان هدام، إلى تظافر جهود الجميع، لمواجهة وتحسين الوضعية المقلقة التي يعيشها الصندوق الوطني للتقاعد.

يأتي هذا في المداخلة التي ألقاها، خلال اللقاء الوطني لمدراء الوكالات الولائية للصندوق الوطني للتقاعد.

وأسدى تيجاني، تعليمات للمدير العام للصندوق، بغرض تطهير وتسوية وضعية الموارد البشرية، والعمل على تحسين أدائها من خلال التكوين والتكوين المستمر.

ويتعين لهذا الغرض –يضيف الوزير- وضع آليات وميكانيزمات جديدة، من أجل دعم نظام المراقبة الداخلية للتسيير الإداري والمالي والمحاسبي.

وأكد الوزير أن فئة المتقاعدين، تستحق عناية خاصة، لما لها من بعد اجتماعي وإنساني، ونظير ما قدمته من تضحيات جسام لتحرير وطننا.

وأشار أنه من واجبنا أن نحفظ الجميل، ونردّ العرفان، ونخفف عنهم متاعب الحياة بعد ذهاب زهرة العمر وتقدمهم في السن.

من جانب آخر، أورد الوزير أن المنظومة الوطنية للتقاعد تعرف منذ سنوات صعوبات مالية ناجمة عن عوامل موضوعية وأخرى هيكلية.

وذكر على سبيل المثال، لا الحصر، النمو الضئيل لمداخيل الاشتراكات، لاسيما خلال الفترة الممتدة من 2015 الى 2018.

وانخفاض نسبة تغطية النفقات من81 % في 2014 إلى 53 % سنة 2018 .

بالإضافة للتزايد المستمر للنفقات، بنسبة نمو سنوي بلغ 18 % مابين 2010 و 2018.

وهذا بسبب إعادة التثمين السنوي لامتيازات التقاعد، الذي أدى الى ارتفاع معدل المعاشات بنسبة 80 %، خلال الفترة الممتدة بين 2010 إلى 2018.

على هذا الأساس، و حفاظا على ديمومة نظام التقاعد، التزمت السلطات العمومية بضمان دفع منح ومعاشات المتقاعدين مهما كانت الظروف.

ودعا للحرص على تحقيق الصرامة في التسيير وترشيد النفقات، والاستعمال العقلاني والفعال للموارد البشرية والمادية المتوفرة.

بالإضافة إلى تعزيز إدراج المعلوماتية والمعالجة الآلية للملفات، وتحسين وعصرنة منظومة الإعلام بتطوير الفضاء الرقمي الخاص بالتقاعد (E-Retraite).