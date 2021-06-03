وزير العمل يشارك في أشغال الدورة الـ109 لمؤتمر العمل الدولي

يشارك وزير العمل، الهاشمي جعبوب، بداية من اليوم الخميس، في أشغال الدورة الـ 109 لمؤتمر العمل الدولي.رُفقة وفد ثلاثي التشكيلة رفيع المستوى يتشكل من ممثلين عن الوزارة، ونقابات العمال وأصحاب العمل.

وحسب بيان للوزارة، سيتم خلال هذه الدورة، المنظمة عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، مناقشة العديد من المسائل التقنية لاسيما تلك المتعلقة بتعامل منظمة العمل الدولية مع جائحة كوفيد-19.

وكذا مناقشة تأثيرات هذه الأزمة الصحية على عالم الشغل.بالإضافة إلى برنامج المنظمة وميزانيتها للفترة 2022/2023.وملف الحماية الاجتماعية، والتقارير المتعلقة بتطبيق معايير العمل الدولية أثناء الجائحة.

كما سيتم خلال هذه الدورة مناقشة تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية حول وضعية العمال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.ويأتي ذلك، في سياق يعرف التنديد والاستنكار الدولي بالعدوان والتجاوزات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في حق العمال والشعب الفلسطيني.

للإشارة، سيعقد مؤتمر العمل الدولي استثنائيا هذه السنة على ثلاثة مراحل.ويأتي ذلك نظرا للترتيبات الصحية الخاصة المعتمدة للوقاية من انتشار جائحة كوفيد-19:المرحلة الأولى سيتم تنظيمها بتاريخ 20 ماي 2021، وقد خصصت لعقد الجلسة الافتتاحية وكذا تنصيب أعضاء مكتب المؤتمر وتشكيلة اللجان الدائمة والفنية.

والمرحلة الثانية، في الفترة الممتدة من 3 إلى 19 جوان 2021 ويتم خلالها دراسة جميع القضايا المدرجة في جدول الأعمال.والمرحلة الثالثة في الفترة من 25 نوفمبر إلى 11 ديسمبر القادم، ويُناقش خلالها ملف عدم المساواة في عالم الشغل، والتدريب والمهارات والتعلّم مدى الحياة.