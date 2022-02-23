وزير العمل ينفي تحديد مدة الإستفادة من منحة البطالة ويكشف حالات توقيفها

نفى يوسف شرفة وزير العمل والضمان الإجتماعي نفيا قاطعا تحديد مدة الإستفادة من منحة البطالة بـ 6 أشهر .حيث أكد أن المنحة تبقى سارية بالنسبة للبطال إلى غاية حصوله على منصب عمل. كما كشف الوزير ان هناك 3 حالات فقط يتم من خلالها سحب منحة البطالة من المستفيد.

وفي حوار خص به القناة الإذاعية الثالثة حصر يوسف شرفة الحالات التي يتم سحب هذه المنحة من المستفيد بـ 3 حالات وهي:

في حال عرض على المستفيد من المنحة فرصة عمل ويرفضها ثم يعاد عرضها عليه مرة أخرى ويرفضها يتم وقف استفادته من المنحة.

يطلب من المستفيد تكوين ملف قصير المدى يتناسب مع تخصصه بالدرجة الأولى من أجل إدماجه منصب شغل. وفي حل رفض المستفيد هذه الفرصة أوإنسحب بعد الغلتحاق بالتكوين يتم وقف استفادته من المنحة.

وفي ذات السياق أكد الوزير ان هناك إتفاقية مع وزارة التكوين المهني من أجل توفير تكوين وتربصات للمستفيدين من المنحة.

كما اشار الوزير إلى الحالة التي يتم توقيف المنحة من المستقيد. وهي في حال ان الأشخاص الذين يلتحقون بمناصب عمل ويصبح لديهم دخل.

وللإشارة فقد كشفت الوكالة الوطنية للتشغيل أن الإستقادة من منحة البطالة يتم عبر التسجيل في المنصة الإلكترونية في الموقع الرسمي للوكالة

كمتا أصدرت الوكالة اليوم بيانا تدعو طالبي العمل المعنيين بالإستفادة من منحة البطالة. والذين لا يملكون حسابات بريدية التقرب من مكاتب البريد لتسوية وضعياتهم.

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