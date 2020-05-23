وزير العمل يهنئ الجزائريين بمناسبة عيد الفطر المبارك

وجه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، شوقي عاشق يوسف، رسالة تهنئة بمناسبة احتفال بلادنا بعيد الفطر المبارك.

وجاء في نص رسالة وزير العمل “يسرني بمناسبة عيد الفطر المبارك، أن أتوجه للجميع بأحر التهاني وأصدق الأماني بموفر الصحة والعافية، راجيا من الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يعيد هذا الشهر الفضيل علينا وعليكم أعوام عديدة وأزمنة مديدة”.

وأضاف عاشق يوسف “إذ أسأل الله العلي القدير بهذه المناسبة السعيدة التي تحل علينا في ظل ظروف استثنائية، أن يحفظ بلادنا الحبيبة وأن يرفع عنا الوباء والبلاء، فإني أدعو الجميع إلى الالتزام بالقواعد والتعليمات الصادرة عن السلطات العمومية، حتى نتفادى انتشار هذا الوباء، ونحفظ سلامة الجميع”.

وجدد وزير العمل للجميع أخلص التهاني وأطيب الأماني، كما وجه تحية تقدير لجميع العاملات والعمال المرابطين في أماكن عملهم، قائلا “بفضل إخلاصكم وتفانيكم ستتمكن الجزائر بحول الله بتجاوز هذا الظرف الصعب”.