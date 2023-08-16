وزير الفلاحة: إعادة تنظيم عملية توزيع الأعلاف المدعمة على المربين

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، بالبيض عن إعادة تنظيم عملية توزيع الشعير العلفي. والتي ستشمل توزيع هذه المادة المدعمة على كافة أصناف القطيع وليس النعاج فقط.

وعلى هامش تفقده لوحدة تغذية الأنعام ببلدية بوقطب في إطار زيارته إلى الولاية. أوضح الوزير أن حصة الشعير التي يستفيد منها مربو الأغنام ستشمل أيضا المربين عن جميع أصناف قطيعه (نعاج وخرفان و كباش). وذلك فور انخراطه في نظام الثلاثية الذي يضمن له الحصول على الأعلاف بانتظام وبأسعار مدروسة طول السنة. على مستوى الديوان الوطني لتغذية الأنعام ويتيح له بيع منتوجه من رؤوس المواشي إلى الجزائرية للحوم الحمراء.

كما شدد هني في معرض رده على بعض انشغالات مربي الإبل بهذه الولاية على ضرورة التقيد الصارم بالمذكرة التوجيهية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. التي تنص على استفادة مربي الإبل من 2 كلغ من الأعلاف لكل رأس يوميا على طول أيام السنة. وهي العملية التي تشمل زهاء 480 ألف رأس على المستوى الوطني.

وبخصوص انشغالات المربين أمر الوزير بتنصيب خلية ولائية لمتابعة انشغالات مربي الإبل بالولاية. تضم مختلف المتدخلين في هذه الشعبة والجمعيات المهنية لإيجاد الحلول الممكنة في حينها.

وذكر الوزير بإدراج عملية في القريب للتكفل بإعادة الاعتبار وتجهيز آبار أنجزتها المحافظة السامية لتطوير السهوب بالمنطقة، وهذا بعد طرح انشغال بعض الموالين الذين طالبو بتوفير آبار رعوية أخرى و تزويدها بالطاقة الشمسية بمناطق وادي جريفات و شعالة وغيرها بصحراء الولاية.