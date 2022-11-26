وزير الفلاحة: ارتفاع أسعار اللحوم غير مقبول وإجراءات لتنظيمها قريبا

قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحفيظ هني، اليوم السبت، إن الارتفاع الذي شهدته أسعار اللحوم “غير مقبول”. كما أشار وزير الفلاحة، أنه سيتم اتخاذ التدابير اللازمة في أقرب وقت من أجل تنظيم هذه الشعبة.

في حين، ذكر وزير الفلاحة، أن اللقاء المنظم في 15 نوفمبر خرج بجملة من الإجراءات. التي من شأنها أن تساهم في تنظيم الشعبة التي عرفت تذبذبا في الأسعار.

كما تم في الاجتماع، دراسة بعض الاقتراحات التي هي قيد الدراسة. مشيرا إلى “طلبا من كل المتعاملين في القطاع تم السماح للفلاحين باستيراد العتاد الفلاحي المستعمل المجدد”. “لتلبية احتياجاتهم الخاصة بالمكننة المتخصصة وتمكينهم من مواكبة التطور لحاصليتهم في هذا المجال”. خاصة “أن الدولة اتجهت منذ سنتين إلى الاستثمار المهيكل في الزراعات الإستراتيجية على مساحات كبرى للأراضي الجنوبية”.

وكشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني، إنه تم وضع نظام صحي يسمح بنقل اللحوم الحمراء من ولايات الجنوب إلى الشمال. بعد إخضاعها للفحوصات اللازمة والتأكد من سلامتها. مضيفا أن هناك مخبرين للتحاليل البيطرية سيدخلان حيز الخدمة بداية من جانفي المقبل.

وأوضح وزير الفلاحة، أن دخول البضائع المستوردة للتراب الوطني ضمن تجارة المقايضة لا سيما المواشي تخضع لالتزامات الطب البيطري. مبرزا أن هذا الإجراء يتم طبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك الصادر في 2 جويلية 2020. المحدد لكيفية إجراء تجارة المقايضة مع الحفاظ على الشروط الصحية المعمول بها دوليا.

وفي رده على سؤال حول نقل الماشية من ولايات الجنوب إلى المناطق الشمالية، للمساهمة في استقرار أسعار اللحوم الحمراء. أشار وزير الفلاحة أن المواشي التي تدخل البلاد من دول الساحل تتم حصريا بولايات أدرار، إليزي، تمنراست، تندوف، تميمون. بالإضافة كذلك إلى ولايات برج باجي مختار، بني عباس، عين صالح، عين قزام و جانت.