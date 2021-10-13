وزير الفلاحة.. الرقمنة لها أهمية في القضاء على البيروقراطية

قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، اليوم الأربعاء، إن القطاع تبنى خلال 2024، مخطط الحكومة بتوجيهات الرئيس تبون. ويتضمن المخطط عدة محاور منها دمج المعرفة والرقمنة في برنامج التنمية الفلاحية والريفية.

وعن الرقمنة، أشار وزير الفلاحة، إلى أن القطاع يولي أهمية لهذا المحور، الذي يمكن من تحديث الإدارة وتسهيل المبادلات. إضافة إلى المعلومات والمعطيات وإنهاء القيود البيروقراطية، وتحسين الامتثال تسريع معالجة الملفات استجابة لمتطلبات كافة الفاعلين والعالم الفلاحي.

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كما ستمكن الرقمنة، من نقص التكاليف الورقية والتمكين من حفظ الملفات بطريقة لائقة. واعتبر الوزير العقد الذي تم إبرامه خطوة ايجابية ستمكن فعليا في المباشرة الرسمية بالتوقيع الالكتروني.

وأشرف كل وزير الفلاحة ووزير البريد، اليوم الأربعاء، على أول عملية إمضاء الإلكتروني ليدخل ضمن استراتيجية التصديق الإلكتروني والرقمنة.

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