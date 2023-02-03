وزير الفلاحة: الشروع قريبا في غرس أشجار اليرقان عبر 6 ولايات

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني، عن الشروع قريبا في غرس أشجار اليرقان عبر 6 ولايات.

وأشار وزير الفلاحة خلال إشرافه على إختتام فعاليات الصالون الوطني للحمضيات رفقة وزير التجارة كمال رزيق، إلى أنه سيتم الشروع قريبا في غرس أشجار اليرقان عبر كل من ولايات تندوف، بشار، البيض، النعامة، مستغانم والشلف. على أن يتم تعميمها مستقبلاً عبر ولايات أخرى.

وأضاف الوزير إلى الإتفاق مع مؤسسة “جزائرية-إيطالية” مختصة في إنتاج الشتلات بطريقة عصرية لإنتاج الكمية الكافية من الشتلات اللازمة لهذه العملية.

وأضاف وزير الفلاحة، أنّ غرس أشجار الارقان يندرج في إطار المشروع الطموح الرامي لإنتاج زيت الأرقان. الذي يتميز بقيمته الإقتصادية العالية. لافتًا إلى أنّ “المنطقة الطبيعية لغرس هذا النوع من الأشجار تقع بتندوف”.