وزير الفلاحة: تسهيل الحصول على العقار الفلاحي واستغلاله لتقليص الواردات

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحفيظ هني، أنه من الضروري تهيئة كل الظروف من أجل إنجاح حملة الحرث والبذر والرفع من المساحات واستعمال البذور المحسنة واستعمال الري التكميلي.

وأضاف وزير الفلاحة خلال كلمته على هامش زيارته التفقدية لولاية البيض ولقائه بالموالين والفلاحين، أن الحكومة تهدف إلى تحسين وضبط التزويد بالموارد المائية وتعبئتها مع تعميم اأنظمة اقتصاد المياه على الحقول بدعم البرامج المحلية بالولايات.

بالإضافة كذلك إلى تسهيل الحصول على العقار الفلاحي والعمل على إنتاج الاعلاف وتعزيز دعم زراعتها كزراعة الذرة الصفراء والسلجم الزيتي. وكذا الشمندر السكري والسعي الى تجسيد برامج لها دور في تغذية الانعام كالسوجا _يضيف وزير الفلاحة_

وأوضح المسؤول الأول عن القطاع، أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية والمهنيين من اجل ايجاد الحلول لكافة المواضيع المطروحة، بما في ذلك الكهرباء الفلاحية والعقار الفلاحي واسترجاعه لفائدة المستغلين الحقيقيين والمجالات التي تهم المنتجين والمتعاملين الإقتصاديين. ناهيك عن السعي إلى رفع جملة من القيود البيروقراطية التي تعيق الأنشطة الفلاحية.