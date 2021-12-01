وزير الفلاحة: تقليص إستيراد مسحوق الحليب ودعم الإنتاج الوطني

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحفيظ هني، على ضرورة تقليص فاتورة إستيراد مسحوق الحليب. نظرا لارتفاع أسعاره على مستوى السوق الدولية.

وحسب بيان للوزارة، فقد ترأس محمد عبد الحفيظ هني، وزير الفلاحة أمس الثلاثاء، إجتماعا مع إطارات الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته. حيث تم مناقشة عدة مسائل تتعلق بدور الديوان في دعم تنمية الإنتاج الوطني من الحليب. وفي تموين السوق بحليب الأكياس المدعم من طرف الدولة.

وأضاف البيان، أن وزير الفلاحة، أكد على ضرورة تصويب كل الجهود نحو تقليص فاتورة الإستيراد في ظل إستمرار إرتفاع أسعار مسحوق الحليب على مستوى السوق الدولية. مما يستدعي إعادة النظر في دور الديوان كأداة تطوير شعبة الحليب. من خلال المساهمة في تحسين جمع الحليب الطازج وخلق القيمة المضافة.

كما طلب وزير الفلاحة من إطارات الديوان تكثيف العمل الميداني لمرافقة المربين. لاسيما فيما يخص دعم الإرشاد والتكوين لتحسين الإنتاج من حيث النوعية والكمية. وإشراك المعاهد التقنية في التحسين الوراثي واقتراح أنظمة بديلة لتغذية الأبقار الحلوب تعتمد على الأعلاف الخضراء المنتجة محليا.

وأمر الوزير إطارات الوزارة والديوان للإسراع في تقديم الجهاز الجديد الخاص بدعم الإنتاج الوطني. ملحا على ضرورة تجسيد عملية إحصاء قطيع الأبقار الحلوب. بالإضافة كذلك إلى مراجعة نظام توزيع منح الدعم المختلفة التي تقدمها الدولة لصالح المنتجين الوطنيين.

كما تم التطرق أيضا، خلال هذا الإجتماع إلى الدور الذي يلعبه الديوان في تموين السوق الوطنية بحليب الأكياس المدعم الموجه للأسر ذات الدخل الضعيف.

طالع أيضا

وزير الفلاحة: تسهيلات مالية وإدارية للشباب الراغبين في الإستثمار بالقطاع