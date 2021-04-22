وزير الفلاحة: جهات معينة تحاول تهييج الشعب وتهويل السوق عن طريق المضاربة

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، أن هناك أشخاص يقفون وراء المضاربة في أسعار الخضر والفواكه.

وأضاف حمداني خلال رده على أعضاء مجلس الأمة، أن هناك أيادي وراء المضاربة في السوق خلال شهر رمضان.

وأوضح الوزير، أن هناك بعض المواد الموسمية ستدخل السوق قريبا، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى خفض الأسعار.

وقال الوزير، أن غلاء الأسعار يعود إلى سوء الأحوال الجوية والمضاربة التي تقف وراءها جهات معينة، تحاول تهييج الشعب وتهويل السوق.

كما أن مشكل البطاطا يعود إلى الأحوال الجوية، هو سبب ارتفاع دعمها في السوق، غير أنه ورغم الظروف لا يمكن أن تتعدى 30 دج.