وزير الفلاحة: جهات معينة تحاول تهييج الشعب وتهويل السوق عن طريق المضاربة

الوطني
  • -
  • 0
وزير الفلاحة: جهات معينة تحاول تهييج الشعب وتهويل السوق عن طريق المضاربة
بقلم أمينة داودي

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، أن هناك أشخاص يقفون وراء المضاربة في أسعار الخضر والفواكه.

وأضاف حمداني خلال رده على أعضاء مجلس الأمة، أن هناك أيادي وراء المضاربة في السوق خلال شهر رمضان.

وأوضح الوزير، أن هناك بعض المواد الموسمية ستدخل السوق قريبا، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى خفض الأسعار.

وقال الوزير، أن غلاء الأسعار يعود إلى سوء الأحوال الجوية والمضاربة التي تقف وراءها جهات معينة، تحاول تهييج الشعب وتهويل السوق.

كما أن مشكل البطاطا يعود إلى الأحوال الجوية، هو سبب ارتفاع دعمها في السوق، غير أنه ورغم الظروف لا يمكن أن تتعدى 30 دج.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=987743

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com