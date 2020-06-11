وزير الفلاحة: سنعمل على إنجاح موسم الحصاد والدرس

الوطني
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وزير الفلاحة: سنعمل على إنجاح موسم الحصاد والدرس
بقلم نسرين محفوف

أشرف شريف عماري، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، رفقة والي المدية على اعطاء اشارة انطلاق حملة الحصاد والدرس  من مستثمرة بوعريف عمار على مستوى بلدية سغوان.

واكد الوزير على توفير كافة الامكانات الكفيلة لإنجاح موسم الحصاد والدرس، بفضل التسهيلات المقدمة للفلاحين في مختلف الشعب المهنية.

كما اثنى عماري على الهبة التضامنية للفلاحين بالمدية، خلال الجائحة عبر تقديم مساعدات  للساكنة وحتى للولايات المجاورة.

وعن حملة مكافحة الحرائق، ذكر الوزير بإطلاق حملة مكافحة الحرائق بمعية مصالح الغابات والحماية المدنية للحد من الظاهرة.

كما أكد بأن الدولة تعمل بمعية السلطات المحلية من أجل تجنيد الساكنة، لاستغلال الفضاءات الغابية ما يساهم في عملية  التنبيه والإنذار  في حالة وجود حرائق .


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