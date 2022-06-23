وزير الفلاحة: فتح أسواق الرحمة لبيع أضاحي العيد

قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحفيظ هني، أنه سيتم الشروع في فتح أسواق الرحمة بالتنسيق بين وزارتي الفلاحة والتجارة لبيع الكباش، والعمل على انخفاض أسعار المواشي.

وقال وزير الفلاحة خلال رده على أسئلة النواب بالمجلس الشعبي الوطني ، أنه سيتم فتح أسواق الرحمة لبيع الكباش مثلما كانت خلال شهر رمضان والتي عرضت بها مختلف المواد الغذائية. وذلك من أجل تخفيض أسعار المواشي عن الأسواق العشوائية وليكون البيع منظما.

وعن إخضرار لحوم الأضاحي كشف المسؤول الأول عن القطاع، أن تغير اللحوم بعد ذبحها للأخضر او الأزرق يكون بسبب إعطاء الأضاحي طعاما لم تتعود عليه لتسمينها

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وزير الفلاحة: منحنا 5 ملايين قنطار شعير لمربي المواشي خلال الثلاثي الأول

كشف وزير الفلاحة عبد الحفيظ هني، عن منح قطاعه لـ 5 ملايين قنطار شعير لمربي المواشي خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية. وأوضح الوزير في رده على أسئلة شفوبة بمجلس الأمة، أن الجفاف و شح الأمطار أثر على مربي المواشي و على الدولة مرافقتهم في هذه المرحلة. كما أضاف الوزير أن قطاعه يعمل على رفع كمية الشعير الممنوح للمربين.

وزير الفلاحة: الجزائر بحاجة لـ400 ألف بقرة

كما قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحفيظ هني، إن الجزائر بحاجة إلى 400 ألف رأس بقرة لتحقيق الاكتفاء. كما أشار الوزير إلى أن الإنتاج الوطني بالنسبة للحليب يساوي 2.5 مليار لتر من المادة. في حين، أضاف الوزير في برنامج 90 دقيقة اقتصاد بقناة النهار. أن الاحتياجات الوطنية تفوق 4.5 ملايير لتر حليب. كما أوضح في السياق ذاته، أن الجزائر لا يمكنها جلب 400 ألف رأس بقر في عام واحد. مردفا “لكن تكون العملية تدريجيا بين عامين و3 سنوات”.

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