وزير الفلاحة: ما تخلّفه الحرائق من أضرار إقتصادية وبيئية يتطلب أكثر وعي ومسؤولية

ترأس عبد الحميد حمداني، وزير الفلاحة إجتماع اللجنة الوطنية لحماية الغابات تحضيرا للحملة الوطنية الخاصة بمكافحة الحرائق والوقاية منها.

وشارك في الإجتماع ممثلي القطاعات الممثلة في اللجنة المتكونة من 13 وزارة و11 مؤسسة لها علاقة بحماية الغابات.

وأكد الوزير، على ضرورة إشراك كل الفاعلين لاسيما المجتمع المدني في حملات التحسيس والإعلام من أجل مكافحة الحرائق.

وأشار الوزير، إلى أن ما تخلّفه الحرائق من أضرار إقتصادية وبيئية وإجتماعية يتطلب منا جميعا أكثر وعي والتحلي بالمسؤولية.

وشدّد على ضرورة تعزيز دور هذه اللجنة الوطنية ومنحها كل الصلاحيات وتوفير لها الإمكانيات من أجل ممارسة نشاطاتها لاسيما أثناء نشوب الحرائق.

كما دعا حمداني إلى تعزيز التعاون مع الوكالة الفضائية الجزائرية لاستغلال ومعالجة الصور الملتقطة للتقييم الأحسن لحرائق الغابات.