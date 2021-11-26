وزير الفلاحة يأمر بتوفير الأسمدة والبذور للرفع من إنتاج البطاطا

ترأس وزير الفلاحة و التنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، يوم الخميس، بمقر الوزارة، اجتماع عمل مع أعضاء المجلس الوطني المهني المشترك لشعبة البطاطا،

لمناقشة مختلف المواضيع و المسائل تخص هذه المادة الإستراتيجية.

وفي بيان للوزارة اليوم الجمعة، فقد تم خلال هذا اللقاء، الذي حضره إطارات من الوزارة المندرج ضمن آليات التشاور والتنسيق بين الفاعليين لطرح العديد من المسائل تخص شعبة البطاطا.

و الرفع من الإنتاج المحلي ،و كذا تعزيز نظام ضبط هذه المادة الواسعة الاستهلاك من طرف المواطن.

وفي نفس السياق، نوّه الوزير الى أن الدولة تولي أهمية كبيرة لهذه الشعبة الإستراتيجية ودورها الفعال في ترشيد النفقات العمومية وتعزيز الأمن الغذائي وأثارها على الاقتصاد البلاد.

و بعد الاستماع إلى أهم انشغالات و اقتراحات أعضاء المجلس المهني أعطى الوزير تعليمات لاتخاذ كل الإجراءات و التدابير اللازمة لضمان وفرة المدخلات.

بما في ذلك الأسمدة و البذور لتمكين المنتجين من مباشرة موسم الزرع في ظروف جيدة.

بالإضافة الى المرافقة الميدانية للفلاحين و المهنيين من أجل تموين الأسواق الوطنية بهذه المادة.

و في نفس السياق، دعا محمد عبد الحفيظ هني مختلف الفاعلين في الشعبة الى تنظيم مهنتهم و بذل المزيد من المجهودات بغرض تعزيز مكستبات هذه الشعبة من خلال رفع الإنتاج و الإنتاجية.

خصوصا ما يتعلق بالبذور أو المنتوج الموجه للاستهلاك وايضا تحسين نظام الضبط الخاص لهذه الشعبة.

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