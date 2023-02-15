وزير الفلاحة يبحث سبل التعاون مع سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية

إستقبل وزير الفلاحة والتنمية والريفية، محمد عبد الحفيظ هني، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، إليزابيث مور أوبين.

وحسب بيان للوزارة، فقد تطرق الطرفان الى العلاقات الثنائية بين البلدين. لاسيما في المجال الفلاحي وسبل تعزيزها.

وأضاف البيان، أن اللقاء جرى بمقر الوزارة، بحضور إطارات من القطاع، أين تناول الطرفان “واقع العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات. لاسيما في المجال الفلاحي وسبل تعزيزها. وكذا تبادل الخبرات والتجارب خاصة في المجالات ذات الاهتمام المشترك وفرص التعاون والتبادلات المتاحة في المجال الفلاحي”، يضيف ذات المصدر.

كما إستعرض هني أهم الإجراءات والتسهيلات المتاحة في إطار قانون الإستثمار الجديد وكذا الإستراتيجية المعتمدة من طرف الحكومة لتطوير القطاع الفلاحي. لاسيما ما تعلق “بتطوير الإنتاج في الشعب الإستراتيجية كالحبوب، واللحوم الحمراء والبيضاء، والحليب وإنتاج الأعلاف. وغيرها من المنتجات التي يسعى القطاع إلى تطويرها محليا. من أجل تعزيز الأمن الغذائي وتقليص الواردات.