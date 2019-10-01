وزير الفلاحة يشرف على الإنطلاق الرسمي للبرنامج الوطني للتشجير

سيشرف اليوم الثلاثاء وزير الفلاحة والتنمية الريفية شريف عماري على الإنطلاق الرسمي للبرنامج الوطني للتشجير.

وحسب بيان لوزارة الفلاحة، فإن الوزير سيترأس يوما دراسيا حول السد الأخضر تحت شعار: “السد الأخضر في مجابهة التغيرات المناخية”.

وسيشرف كذلك على الإنطلاق الرسمي للبرنامج الوطني للتشجير تحت شعار “شجرة لكل مواطن”،والذي يجمع العديد من القطاعات الوزارية و الهيئات.

للتذكير، فإن المخطط الوطني للتشجير جاء تحت رعاية الوزير الأول، ويهدف إلى تحويل الأراضي المتدهورة و القاحلة إلى نظام بيئي مقاوم، من الممكن إسهامه في الاقتصاد المحلي و الوطني، واحتواء كميات كبيرة من الكربون، وحماية الأراضي من الانجراف والحفاظ على التنوع البيولوجي.