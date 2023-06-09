وزير الفلاحة يعقد اجتماع عمل مع نظيره الفنزويلي

عقد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، اجتماع عمل بكاراكاس مع نظيره الفنزويلي، كاسترو سوتيلدو.

وحسب بيان للوزارة، اليوم الجمعة، جرى اللقاء بمناسبة انعقاد اشغال الدورة الرابعة للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية – الفنزويلية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني.

وتم خلال اللقاء، استعراض سبل التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الفلاحة. كما تمت مناقشة عدة مسائل وقضايا تخص البلدين، خصوصا ما تعلق بالإنتاج الفلاحي.

وثمن الوزير هني “الامكانات التي توفرها الشراكة في مجالات واعدة. لاسيما ما تعلق بتطوير البذور والشتلات والتحسين الوراثي للإنتاج الحيواني وإنتاج الالبان. وكذا حماية الصحة البيطرية والنباتية”.

مؤكدا على “ضرورة تبادل المعارف والخبرات بين الطرفين. والاستفادة من التطورات المحققة في مجال البحث العلمي والتكنولوجي من أجل الولوج الى فلاحة عصرية”.