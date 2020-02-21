وزير الفلاحة يمهل المدراء الولائيين شهرا واحدا لإحصاء سكان “مناطق الظل”

أمهل وزير الفلاحة والتنمية الريفية، شريف عوماري، المدراء الولائيين شهرا واحدا لإحصاء السكان في “مناطق الظل”.

وأمر عوماري، في تصريح له للإذاعة الوطنية، المسؤولين التنفيذين الولائيين بإعداد بطاقة مضبوطة خاصة بالولايات الجبلية على أن تلامس كافة القطر الوطني إنطلاقا من الخصائص الطبيعية لكل ولاية.

كما شدد الوزير على ضرورة التركيز على المناطق المعزولة التي تفتقد لأدنى شروط الحياة، على غرار الكهرباء وشبكات المياه.

كما أعطى الوزير مدة شهر واحد لرصد كل انشغالات ساكني المناطق الجبلية وتحديد أولويات التدخل وتقديم تقارير تقييمها.

وأكد وزير الفلاحة أن قطاعه سيركز على ما يعرف حاليا ب”مناطق الظل” المعزولة والتي تواجه صعوبات في بلوغ مشاريع التنمية فيها.