وزير الفلاحة ينصّب بوشهدة مديرا عاما للديوان المهني للحبوب

أشرف وزير الفلاحة شريف عماري على مراسيم تنصيب عبد الرحمن بوشهدة مديرا عاما للديوان الجزائري للحبوب.

وأفاد بيان للوزارة أن مراسيم التنصيب حضره إطارات الديوان والأمين العام ورئيس ديوان الوزارة.

وثمّن الوزير قرار تعيين بوشهدة، والمجهودات المبذولة من طرف إطارات الديوان.

كما أكد عماري على المكانة الهامة والدور الاستراتجي الذي يلعبه هذا الاخير في تعزيز الأمن الغذائي للبلاد.

وجدّد الوزير دعم الدولة لإطارات الديوان من أجل رفع تحدي زيادة الانتاج الوطني تحسين الانتاجية في شعبة الحبوب، التي تشهد حاليا عدة تطورات من حيث دعم الدولة وتحسين المرافقة والآداء لتدعيم الأمن الغذائي وتقليص الواردات.

للإشارة فإن عبد الرحمن بوشهدة شغل سابقا منصب المدير الجهوي للديوان المهني للحبوب في شرق البلاد.