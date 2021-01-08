وزير المالية: إستحداث أكثر من 91 ألف منصب مالي خلال السنة المالية 2021

قال وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، أن ميزانية الدولة لسنة 2021 بلغت ما قيمته 8.113.03 مليار دينار.

وأوضح الوزير خلال مراسيم تسليم تبليغ إعتمادات الميزانية، أن الميزانية عرفت زيادة تقدر بـــ 10.4 بالمائة.

وكشف في ذات السياق، عن العدد الإجمالي لمناصب الشغل المرتقبة البالغة 91 ألف و642 منصب مالي.

وأضاف الوزير، أن 45.55 بالمائة من مناصب الشغل موجهة لمساعدة المستفيدين من جهاز المساعدة على الادماج المهني.

فيما خصص غلاف مالي بقيمة 160 مليار دينار لتغطية الإدماج المرتقب لـ 332 ألف و266 مستفيد من جهاز المساعدة على الادماج المهني .

وحسب الوزير فقد بلغت كتلة الأجور الإجمالية التقديرية لسنة 2021 ما قيمته 3.163 مليار دينار.

وقد بلغت التحويلات الاجتماعية 1.929 مليار دينار.

ومن جهة أخرى يقدر الغلاف المالي المخصص لمناطق الظل بـ 110 مليار دينار، منها 50 مليار دينار بعنوان مخططات التنمية البلدية.

كما تم تخصيص 20 مليار دينار بعنوان التحسين الحضاري و40 مليار دينار بعنوان تسيير الطرقات البلدية والولائية.