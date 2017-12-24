وزير المالية: احتياطي الصرف سيتراجع إلى 87 مليار دولار نهاية 2019

كشف وزير المالية عبد الرحمن راوية أنه دائرته الوزارية تتوقع تراجع احتياطي الصرف الجزائري إلى 87 مليار دولار بنهاية 2019.

وأعرب راوية في تصريح صحفي، عن امله في استعادة الجزائر توازنها من خلال تنويع الاقتصاد ونمو صادرات المحروقات وتقليص الواردات.

وفي رده لسؤال صحفي حول إمكانية إطلاق الدولة لقرض سندي حلال أي ذو طابع تساهميي.

اكد الوزير بأن هذا النظام أو أي خيار آخر يشكل إمكانيات لتنويع الاقتصاد ودعم النمو.

وفيما يخص فتح وكالة بنكية في الخارج قال الوزير إن البنك الخارجي يستعد لفتح وكالات له في فرنسا لتتوسع بعد ذلك إلى اخرى.