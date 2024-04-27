وزير المالية: ارتفاع قيمة الدينار الجزائري وإنضمامنا لبنك ʺالبريكسʺ في مراحله النهائية

كشف وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم السبت، من العاصمة أن إنضمام الجزائر لبنك ʺالبريكسʺ في مراحله النهائية.

وأوضح فايد خلال ندوة صحفية حول مخرجات اجتماعات البنك الدولي و صندوق النقد الدولي، عقدها اليوم. أن نسبة النمو الإقتصادي للبلاد سنة 2023، بلغ 4.1 بالمائة وهي نفس النسبة التي توقعها صندوق النقد الدولي.

كما أكد وزير المالية، أن إحتياطي الصرف بلغ 69 مليار دولار سنة 2023، فيما ارتفعت قيمة الدينار الجزائري بنسبة 4.5 بالمائة مقارنة بالدولار الأمريكي.

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