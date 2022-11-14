وزير المالية: التوترات الحافلة تلزم الدول المغاربية تعزيز ثقافة التعاون

قال وزير المالية، إن التحديات الكبرى التي يشهدها العالم بشتى المجالات، تفرض لا محالة تعزيز التعاون والرفع من أداء الابتكار. والمرافقة والتكامل الإقليمي، وتجسيد المسؤولية الاجتماعية والبيئية. وذلك من أجل “تحقيق مبدأ الشمول المالي في المنطقة المغاربية من خلال رقمنة كل الخدمات البنكية”. و”توفير منتجات مالية تتناسب مع احتياجات المواطن البسيط وبأسعار ميسورة تلبي احتياجاتهم”. مع “ضمان الخدمة في جميع المناطق لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي اللازم لبلوغ أهداف التنمية المستدامة”.

كما أشار براهيم جمال كسالي، إلى أن الجزائر تسعى للعب دور محوري في المنطقة المغاربية من أجل تسريع ديناميكية النمو الاقتصادي والمالي. و”احتضان الجزائر لهذا الحدث المهم ما هو إلا دليل قاطع على رغبتها في مواصلة تطوير حجم المبادلات الاقتصادية”. و”تبادل الخبرات في المجال المالي، وتعزيز التعاون الاقتصادي المغاربي”. وهذا “عن طريق تطوير وتفعيل الشراكة بين رجال الأعمال والمستثمرين في المنطقة”. خاصة و”أن السياق الحالي بعد جائحة كورونا والتوترات الحاصلة في الكثير من المناطق بالعالم يلزم الدول المغاربية تعزيز ثقافة التعاون”. و”التبادل التجاري ووضع الإمكانيات المادية والبشرية لتجسيد ذلك على أرض الواقع”.

وزير المالية: بناء منظومة مصرفية متناسقة يتطلب التعاون الجماعي

وأشار كسالي، إلى أن من أجل بناء منظومة مصرفية متكاملة ومتناسقة “يتطلب من الجميع التعاون”. و”العمل لتسهيل الاستثمار بين كل البلدان المغاربية”. و”التنسيق مع المؤسسات الناشئة لخلق منتجات مصرفية ابتكارية ترتكز أساسا على الريادية الرقميّة”.

تابعا “ثقتنا فيكم كبيرة للعمل على توفير جميع السبل والآليات والوسائل من أجل تحقيق الحوكمة المالية والشمول المالي وعصرنة الإدارة”. و”قطاعات البنوك والتأمينات والعمل وفق المعايير المعمول بها دوليا”. من أجل “أخلقة الحياة العمومية وتحيين وعصرنة الأنظمة عن طريق رقمنتها”.

للإشارة، تحتضن الجزائر، اليوم الاثنين، القمة المصرفية المغاربية في دورتها الـ18 والجمعية العامة الـ 16. بحضور ممثلي البنوك المغاربية للحديث على مواضيع مهمة تخص تحديات النشاط المصرفي وآفاقه في المنطقة.