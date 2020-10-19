وزير المالية: الناتج الداخلي الخام سيبلغ حوالي 4٪ في 2021

كشف وزير المالية، اليوم الاثنين، أن نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي لاقتصادنا، سيبلغ حوالي 4٪ في سنة 2021.

عرضت وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، نيابة عن وزير المالية، مشروع قانون المالية لسنة 2021.

وسيعتمد الانتعاش الاقتصادي على إطلاق المشاريع الاستثمارية الُمهَيْكلة، والخالقة للثروة والتشغيل.

يأتي هذا في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي يتوقع لها عائد الاستثمار على المدى المتوسط.

وعلى المستوى الاجتماعي، ينبغي في 2021، تعزيز إجراءات دعم الأعوان الاقتصاديين من الشركات والأسر الذين عانوا من كورونا في 2020.

وقال وزير المالية، إن الوضع الاقتصادي والمالي على الصعيد العالمي، يعزز عدم استقرار سلوك الاقتصاد العالمي، على المدى القصير.

وهذا بالنظر إلى الركود الذي يسيطر على غالبية الاقتصاديات المتقدمة والناشئة والتي تعتبر تقليديًا محركا لنمو الاقتصاد العالمي.

وأظهر الانتاج العالمي اعتبارًا من 2019، علامات تباطؤ، حيث انخفض من 3,6٪ في 2018 إلى 2,9٪ في 2019.

تميزت الأشهر الأولى من عام 2020 بالتباطؤ المستمر في النمو العالمي في الربع الأول،و الفائض الكبير في عرض النفط الخام.

كما تميز بالتوقيع على اتفاقية خفض إنتاج دول أوبك +، وانتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.

وفي سنة 2021 – يضيف وزير المالية- ومع الأخذ بعين الاعتبار انخفاض النشاط 2020، يعود النمو العالمي إلى الاتجاهات الإيجابية.