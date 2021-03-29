وزير المالية: تخصيص إعتمادات مالية لإعادة الإعتبار للفقارات

كشف وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، أنه سيتم مرافقة مختلف المشاريع التنموية في قطاعي الموارد المائية والبيئة بولاية أدرار.

وذلك من خلال رصد الأغلفة المالية الكافية لإنجاز مشاريع هذه القطاعات عبر مختلف المناطق السكنية.

وقال الوزير خلال زيارته لولاية أدرار رفقة وزيري الموارد المائية والبيئة، أن إحتياجاتهم مأخوذة بعين الاعتبار فيما يتعلق بتحسين خدمة التزود بمياه الشرب ورفع نسبة الربط بشبكة الصرف الصحي.

وأضاف الوزير، أن نظام السقي التقليدي بالفقاره باعتباره موردا وتراثا مائيا عريقا يحظى بعناية خاصة وسيزيد الاهتمام به أكثر مستقبلا من خلال اعتزام قطاع المالية، السنة المقبلة، تخصيص إعتمادات مالية موجهة لإعادة الاعتبار للفقارات وترميمها وصيانتها.

وثمّن وزير المالية، الترشيد الملموس للنفقات لدى السلطات المحلية بالالتزام بالأغلفة المالية المرصودة.

كما دعا بن عبد الرحمن لدى إشرافه على تدشين مقر الخزينة العمومية إلى الانخراط في توجه الانتقال الطاقوي من خلال إعداد دراسات نموذجية حول استغلال الطاقات المتجددة بهياكل القطاع للوصول إلى نتائج ايجابية حول ترشيد استهلاك الطاقة بهذه المرافق.