وزير المالية: تطبيق رفع المنحة السياحية قبل موسم الإصطياف

أكد وزير المالية عبد الكريم بو الزرد، على تطبيق قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المتعلق برفع قيمة المنحة السياحية. من 100 إلى 750 يورو قبيل موسم إصطياف 2025.

وقام وزير المالية خلال زيارته التفقدية لولاية مستغانم صبيحة اليوم، رفقة والي ولاية مستغانم و المدير العام للجمارك عبد الحفيظ بخوش. محافظ بنك الجزائريد صلاح الدين طالب بتفقد جاهزية مكتب الصرف الجديد التابع لبنك الجزائر في المحطة البحرية للمسافرين بميناء مسنغانم.

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