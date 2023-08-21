وزير المالية: لهذا تشارك الجزائر في منتدى البريكس

قال وزير المالية لعزيز فايد، أن مشاركة الجزائر في منتدى البريكس، دليل على مدى اهتمام الدولة الجزائرية في التفكير في تعزيز التعددية العادلة والمنصفة لإصلاح الحوكمة العالمية.

وأضاف فايد، في تصريح نقلته الإذاعة الجزائرية، أن دعوة الجزائر من قبل جنوب إفريقيا للمشاركة تؤكد عمق العلاقة التاريخية التي تربط البلدين.

هذا ووصل لعزيز فايد، اليوم الإثنين، إلى جوهانسبورغ بجنوب إفريقيا، للمشاركة في الدورة الـ15 لمنتدى البريكس في الفترة الممتدة من الـ 22 إلى الـ24 أوت الجاري، ممثلا لرئيس الجمهورية.

وسيجمع المنتدى، قادة الدول الخمس أعضاء في هذا التجمع إلى جانب حضور رؤساء الدول والحكومات التي بلغ عددها 60 دولة من إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا.

وسيتطرق المشاركون في هذا المنتدى إلى مواضيع تتعلق بعمل مجموعة البريكس. على غرار تطوير النشاطات الطاقوية ومختلف الإمكانيات التي تزخر بها القارة الإفريقية.