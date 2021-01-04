وزير المالية.. من أولويات قانون المالية 2021 ترشيد النفقات وإصلاح اختلالات الميزانية

قال وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الاثنين، إنّ من بين المحاور التي تم تأسيسها في إعداد قانون المالية 2021 هي ترشيد النفقات.

وأوضح بن عبد الرحمان،أن من محاور قانون المالية أيضا العودة بالبلاد الى المستوى التنموي الذي يسمح بإصلاح اختلالات الميزانية.

وأضاف الوزير في فوروم الاذاعة الوطنية، أن القطاع يقوم ببرنامج إصلاحي ضخم بالنسبة للمالية البنكية والتأمينات.

وأشار بن عبد الرحمان إلى أن إصلاح المالية يتطلب جهدا كبيرا، قائلا إن القطاع انطلق فيه.

وأكد وزير المالية، أن قطاعه أتم النصوص 11 وبقي نص واحد سيتم تقديمه في الأيام المقبلة.