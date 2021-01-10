وزير المالية: نرجو من المتعاملين الإقتصاديين المشاركة في مخطط الإنعاش الإقتصادي

قال وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، أن قانون المالية سيسمح بإنطلاق المشاريع المهيكلة والمنشأة للشغل بالشراكة بين القطاع الخاص والعام.

وأضاف الوزير خلال ندوة صحافية حول شرح قانون المالية لسنة 2021، أنه لا يمكن نفي دور المؤسسات الإقتصادية في خلق الثروة.

كما دعا الوزير المتعاملين الإقتصاديين إلى الإندماج بشكل فعال في مخططات الإنعاش الإقتصادي التي جاء بها رئيس الجمهورية.

كما أن قانون المالية لسنة 2021، سيسمح بمرافقة المتعاملين من خلال تبسيط الإجراءات الجبائية والتقليل من العبئ الضريبي.

وأشار إلى أن قانون المالية 2021 هو الإطار المناسب لتجسيد التوصيات المقترحة من قبل المتعاملين اثناء الجلسات الوطنية.

وقد عبّر أغلبية المتعاملين المواطنين على ضرورة الإصلاح الجبائي الوطني، وإنشاء قواعد جبائية تسمح استقرار واحترام الأحكام.

كما سيعمل على الفعالية في معالجة الملفات وشكاوي المتعاملين وتحسين نوعية الاستقبا.

وأكد الوزير ،أن وزارة المالية، من خلال مديرية الضرائب ستعمل على مراجعة نظامها الجبائي من خلال التبسيط وإنهاء والرقمنة.