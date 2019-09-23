وزير المالية وسفير روسيا يبحثان سبل ترقية التعاون في المجال الفلاحي

إلتقى وزير المالية محمد لوكال مع السفير الروسي بالجزائر “ايغور بلييف” حسبما أفاد بيان صادر عن وزارة المالية.

وأشار ذات البيان، أن اللقاء تمحور أساسا حول بحث الطرفين سبل تكثيف التعاون والشراكة الثنائية في القطاع الفلاحي.

كما استعرض الطرفان واقع التعاون الثنائي وآفاقه، وتم الاتفاق على العمل أكثر لتعزيز التعاون وتنويعه من خلال مشاريع شراكة واستثمار بين المتعاملين الإقتصاديين لكلا البلدين.

وحسب نفس البيان تم التطرق أيضا إلى أشغال الدورة 10 للجنة المختلطة الحكومية الجزائرية الروسية المرتقب في وقت لاحق بالجزائر.