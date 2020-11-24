وزير المالية: وضع إجراءات لضمان الديمومة المالية لنظام الحماية الإجتماعية

شارك وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، عن طريق تقنية التحاضر عن بعد، في أشغال المنتدى الخامس للمالية العامة في الدول العربية.

ونظّم هذا الإجتماع صندوق النقد العربي بالمشاركة مع صندوق النقد الدولي تحت عنوان “تعزيز الحماية الاجتماعية للدول العربية في المرحلة الراهنة ومرحلة ما بعد أزمة فيروس كورونا”.

وعكف وزراء المالية العرب في إطار هذا المنتدى، على تطورات وآفاق الإقتصاد الكلي في ظل كوفيد-19.

وكذا مسألة الحماية الإجتماعية لاسيما الفئات الهشة من السكان.

وأكد بن عبد الرحمان في تدخله، أنه مع تزايد حالات الإصابة بهذا الوباء، يتعين على الدول مضاعفة دورهم الإقتصادي والإجتماعي قصد تعبئة الوسائل الكفيلة لإقفال السنة المالية الحالية.

بالإضافة إلى تحضير شروط الإنتعاش الإقتصادي على المديين القصير والمتوسط للخروج من الأزمة.

وقال الوزير، أن الحكومة الجزائرية تسعى إلى إيجاد حلول ناجعة لتخفيف آثار هذه الأزمة قصد التوجه إلى مسار التنمية الإقتصادية المستدامة.

وذكر بن عبد الرحمن بأن الأسس القانونية لنظام الحماية الإجتماعية تستمد من الدستور الذي يكرس مجانية التعليم وطابعه الإجباري وكذا حق كل المواطنين في الحماية على صحتهم وأبنائهم.

وعلى صعيد آخر، قدم وزير المالية تدابير الرد التي وضعتها الجزائر لمكافحة جائحة كوفيد-19 والتصدي لآثارها الاجتماعية والاقتصادية.

وأكد أن السلطات العمومية تعمل على وضع إجراءات لضمان الديمومة المالية لنظام الحماية الاجتماعية وجعله أكثر عدلا وشمولا.