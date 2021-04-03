وزير المالية يؤكد على دعم المُصدرين الجزائريين

أكد وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم السبت، إن الدولة تعمل على تبسيط عملية التصدير، ودعم المصدرين الجزائريين.

وأورد الوزير، في تصريح له على هامش مشاركته في منتدى الإقتصاد الثقافي، إن أول خطوة في قانون المالية لسنة 2021 ، ستكون تدعيم المصدرين الجزائريين الذين يرغبون في ولوج الأسواق الخارجية.

وأضاف الوزير في ذات الخصوص، إن الدولة تعمل على تبسيط حركة الأموال من وإلى الجزائر.

مشيرا إلى إن هذه العملية، قد واجهت عدة تعقيدات، ويعمل قطاعه على تبسيطها.

وأكد الوزير، إن وزارته تستمع لكل المتعاملين من أجل تبسيط هذه الاجراءات.

ويأتي ذلك، من خلال تسهيل فتح فروع بنوك جزائرية في الخارج.