وزير المالية يتباحث سبل تعزيز التعاون الثنائي مع سفير روسيا الإتحادية بالجزائر

إستقبل وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، اليوم الإثنين، سفير روسيا الإتحادية بالجزائر إيغور بلييف.

وحسب بيان للوزارة، فقد تطرق الجانبان إلى التعاون والشراكة الإقتصادية بين البلدين وسبل تعزيزها.

كما أعرب الطرفان عن إرتياحهما للتطور الإيجابي للتعاون الثنائي في السنوات الأخيرة، ودعيا إلى زيادة تعزيز التجارة بينهما وتنمية الإستثمار وتوسيع مجالاته.

أكد وزير المالية إلتزام الجزائر بتعزيز وتنويع علاقات التعاون الإقتصادي والمالي مع روسيا.

وأوضح البيان، أنه تمت مناقشة مسألة الدورة القادمة للجنة المختلطة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني، والتي من المقرر عقدها في الجزائر العاصمة.

كما شدد الوزير على ضرورة المتابعة المعززة للاستنتاجات التي تم التوصل إليها خلال الدورات السابقة ووضع جدول زمني لتنفيذها.

واعتبر أن الاجتماع القادم يشكل فرصة لإعادة تأكيد إرادة البلدين للمضي قدما في شراكتهما الإستراتيجية من خلال تعزيز الأطر القانونية والتعاقدية الثنائية واستكشاف إمكانيات شراكة جديدة بينهما.

كما تم الاتفاق على زيادة اللقاءات بين رجال أعمال كلا البلدين بهدف استكشاف فرص الاستثمار في مختلف قطاعات.