وزير المالية يجتمع الأسبوع المقبل مع الشريك الإجتماعي وممثلي أرباب العمل

كشف وزير المالية عبد الرحمان راوية عن إجتماع له الأسبوع المقبل مع ممثلي أرباب العمل والشريك الاجتماعي حسب ما نقلته الإذاعة الوطنية.

ويأتي هذا الإجتماع للنظر في تداعيات الوضعية الوبائية على المؤسسات الاقتصادية الوطنية مبديا استعداد الوزارة لتقديم الدعم الكافي لاجتياز المرحلة.