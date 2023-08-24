وزير المالية يستعرض تعزيز التبادل التجاري والاستثمار مع نظيره الجنوب افريقي

أجرى وزير المالية، لعزيز فايد، لقاء مع نظيره إنوك غودونغوانا، وزير المالية الجنوب الأفريقي، على هامش أشغال قمة البريكس.

و خلال هذا اللقاء، تناول الوزيران سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. واستعرضا الفرص المتاحة لتعزيز التبادل التجاري والاستثمار المشترك، بهدف تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.

كما تعهد الطرفان بمواصلة الجهود الرامية الى تطوير العلاقات الاقتصادية ترقيتها الى مصاف العلاقات التاريخية وعلاقات الصداقة التي طالما تميز بها كلا البلدين.

في نفس السياق، تمت مناقشة ملف إنضمام الجزائر إلى البنك الجديد للتنمية. حيث أعرب وزير المالية الجنوب الأفريقي عن دعم دولته لملف إنضمام الجزائر لهذا البنك مؤكدا بأنه سيتم بذل كل الجهود الممكنة لتسريع عملية الانضمام.

كما تمحورت المناقشات حول القضايا التي تم طرحها في القمة الخامسة عشرة لدول البريكس. لا سيما تلك المتعلقة بالتعاون المالي والنقدي. كما تم التطرق في إطار هذا اللقاء، إلى كيفية ترقية المعاملات التجارية باستعمال العملات الوطنية.