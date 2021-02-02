وزير المالية يستقبل رئيس مجلس إدارة المجمع القطري “أوريدو”

إستقبل وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان رئيس مجلس إدارة المجمع القطري “أوريدو“، الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني.

وحسب بيان للوزارة، فقد تطرق الطرفان إلى نشاطات هذه الشركة في الجزائر وأفق تطويرها.

وأشار البيان إلى أن المحادثات دارت حول نشاطات شركة أوريدو في الجزائر وأفق تطويرها في ظل القدرات التي يتمتع بها السوق الجزائري.

من جهته أعرب مسؤول مجمع أوريدو عن إهتمام مجموعته بإطلاق أشكال مختلفة للاستثمار المباشر وشراكات تغطي مجالات عديدة.

ورّحب الوزير بإرادة المجمع القطري في تنويع إستثماراته بالجزائر، مجددا إلتزام السلطات العمومية بتشجيع الإستثمار الأجنبي المباشر.

وكشف الوزير عن وضع إطار قانوني مستقر وشفاف مع اعتماد إجراءات تسهيلية لتوفير مناخ ملائم للأعمال والاستثمار.