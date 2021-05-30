وزير المالية يلتقي وزير الإقتصاد والتجارة الليبي

إلتقى وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان اليوم الأحد، مع وزير الإقتصاد والتجارة الليبي، محمد الحويج.

وتم اللقاء الذي جمعهما، على هامش المنتدى الإقتصادي “الجزائري-الليبي” بحضور وفد هام من مؤسسات البلدين. كما تباحث الطرفان سبل تعزيز التعاون في مجالات الإقتصاد والتجارة، وكذا الإرادة المشتركة والإستعداد المتبادل لتعزيز التعاون في عدة مجالات.

يذكر أن اللقاءات الثنائية التي جمعت أعضاء من الحكومة الجزائرية وأعضاء من حكومة الوحدة الوطنية الليبية خصت قطاعات الداخلية والعمل والضمان الاجتماعي والنقل والأشغال العمومية والصحة والمالية والطاقة.