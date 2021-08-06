وزير المجاهدين: الجزائر عازمة على استرجاع كل تراثها التاريخي والثقافي من الخارج

قال وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، إن الجزائر عازمة على استرجاع كل تراثها التاريخي والثقافي من الخارج. تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وقال السيد ربيقة، في كلمة قرأها نيابة عنه مدير المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة نوفمبر، جمال الدين ميعادي. في ندوة تاريخية بعنوان: “مدفع بابا مرزوق .. فيلق الحق وراجم العدوان”. أن الجزائر عازمة اليوم على استرجاع كل تراثها التاريخي والثقافي من الخارج. وكانت البداية مع استرجاع جمام ورفات الشهداء أبطال المقاومة الشعبية. وإعادة دفنها بأرض الوطن في الخامس جويلية 2020″.

وأضاف الوزير، أن رئيس الجمهورية أكد في كل رسائله ولقاءاته الإعلامية على مواصلة إسترجاع كل الجماجم واستعادة أرشيفنا وموروثنا من خارج الوطن بدون استثناء. داعيا كل الفاعلين المعنيين بالذاكرة الوطنية إلى تظافر الجهود. من أجل الحفاظ على التراث التاريخي والثقافي والعمل من أجل غرس شجرة المعرفة الحقيقية.