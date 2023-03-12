وزير المجاهدين: المرأة الجزائرية أصبحت فاعلا رئيسيا في التنمية الوطنية

أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة، أن سنوات النضال الطويلة التي خاضتها المرأة الجزائرية مكنتها من إقتحام مختلف المجالات لتصبح فاعلا رئيسيا في مسار التنمية الوطنية.

وخلال إشرافه على ندوة نظمت بالمتحف الوطني للمجاهد تحت شعار”المرأة الجزائرية: مسيرة نضال وركيزة للبناء الوطني. قال وزير المجاهدين، أن سنوات النضال الطويلة التي خاضتها المرأة الجزائرية مكنتها من اقتحام مختلف المجالات الحياتية. فتبوأت بكفاءاتها العلمية وقدراتها العالية ومؤهلاتها المهنية مناصب ووظائف مختلفة. وجسدت أداء لافتا في عملية التغيير كفاعل في مشروع التنمية.

كما أضاف أن المرأة الجزائرية أصبحت شريكا فعليا للرجل على درب خوض فضاءات العمل لتحقيق البرامج التنموية. والتصدي لمختلف العوائق ورواسب الماضي الأليم. عملا على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للوطن ومواكبة مسار التغيير بعد الإستقلال.

وأشار وزير المجاهدين، إلى الأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون للمرأة، حيث ذكّر الوزير بالمسيرة النضالية للمرأة الجزائرية عبر مختلف الحقب التاريخية. واصفا إياها بالنموذج المشرف في النضال والتضحية في سبيل رفعة الوطن وسيادته.

وقد جرت هذه الندوة بحضور عدد من أعضاء الحكومة وممثلات عن الأسلاك الأمنية، الى جانب مجموعة من المجاهدات.