وزير المجاهدين في ذكرى اجتماع مجموعة الـ6: “رجال أفذاذ”

استذكر، وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، اليوم الأحد، اجتماع مجموعة الـ6 التاريخية، 23 أكتوبر 1954. حيث وصف الوزير المجاهدين بالرجال الأفذاذ الذين تعتز الأمة بذاكرتهم وتحفظ ذكراهم.

كما جاء بمنشور وزير المجاهدين “مراد ديدوش، مصطفى بن بولعيد، محمد العربي بن مهيدي، بلقاسم كريم، محمد بوضياف، رابح بيطاط”. مضيفا “أولئك الرجال الأفذاذ الذين تعتز الأمة بذاكرتهم وتحفظ ذكراهم وستظل الأجيال تشهد على جليل أعمالهم وجسيم تضحياتهم”.