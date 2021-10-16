إعــــلانات
الوطني

وزير المجاهدين: مظاهرات 17 أكتوبر شواهد من سقوط قيم الإنسانية لدى المستعمر الفرنسي

بقلم عبدالوهاب بوبقرة
وزير المجاهدين: مظاهرات 17 أكتوبر شواهد من سقوط قيم الإنسانية لدى المستعمر الفرنسي
  • 154
  • 0

أكد وزير المجاهدين العيد ربيقة، اليوم السبت، أن مظاهرات 17 أكتوبر 1961 شاهد آخر من شواهد سقوط قيم الإنسانية لدى المستعمر الفرنسي.

وغرّد وزير المجاهدين على تويتر قائلا:”عشية احياء الذكرى الستون لمظاهرات 17 اكتوبر 2021/1961، نستذكر تلك الجريمة ضد الإنسانية في حق أبناء جاليتنا من بني جلدتنا في المهجر.”

وأضاف:”هي شاهد آخر من شواهد سقوط قيم الإنسانية لدى المستعمر الفرنسي، ومحطة من محطات الكفاح ونضال شعبنا الأبي المكافح.”

طالع أيضا

وزير المجاهدين: “التصريحات الفرنسية لاتضرنا.. نحن أقوياء بتاريخنا”

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp

رابط دائم : https://nhar.tv/QsyGF
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر