وزير المجاهدين: مظاهرات 17 أكتوبر شواهد من سقوط قيم الإنسانية لدى المستعمر الفرنسي
بقلم عبدالوهاب بوبقرة
أكد وزير المجاهدين العيد ربيقة، اليوم السبت، أن مظاهرات 17 أكتوبر 1961 شاهد آخر من شواهد سقوط قيم الإنسانية لدى المستعمر الفرنسي.
وغرّد وزير المجاهدين على تويتر قائلا:”عشية احياء الذكرى الستون لمظاهرات 17 اكتوبر 2021/1961، نستذكر تلك الجريمة ضد الإنسانية في حق أبناء جاليتنا من بني جلدتنا في المهجر.”
وأضاف:”هي شاهد آخر من شواهد سقوط قيم الإنسانية لدى المستعمر الفرنسي، ومحطة من محطات الكفاح ونضال شعبنا الأبي المكافح.”
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