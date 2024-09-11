وزير المجاهدين يبحث تحضيرات السبعينية مع الأمين العام لمنظمة المجاهدين

تباحث وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، تحضيرات سبعينية الثورة الجزائرية المجيدة. مع الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين، حمزة العوفي.

وحسب بيان للوزارة، فإن ربيقة إستقبل العوفي، رفقة عضوي الأمانة العامة، عبد الواحد بوجبار وعبد الدايم عبد الدايم. كما شكّل اللقاء سانحة للحديث عن التحضيرات الجارية للإحتفالات المخلدة للذكرى السبعين لعيد الثورة التحريرية المجيدة. وما تمّ تسطيره من برامج تهدف في مجملها إلى تبليغ الرسالة التاريخية والحفاظ على ذاكرتنا الوطنية.

وأفيد أنّ هذا اللقاء يدخل في إطار العمل التكاملي والتنسيقي ضمن اللقاءات الدورية مع ممثلي تنظيمات الأسرة الثورية. وعلى رأسها المنظمة الوطنية للمجاهدين، باعتبارها حصنا منيعا لمرجعية أول نوفمبر 1954.

كما قدّم أعضاء الأمانة الوطنية المجاهدين تهانيهم لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على نيله ثقة الشعب الجزائري لمواصلة تشييد صرح الجزائر المنتصرة. وفاء لقيم وعهد شهدائنا الأبرار. مؤكّدين أنّ نجاح هذا الإستحقاق الوطني حصّن مؤسسات الجمهورية بما يحقق وثبات تنموية رائدة ويكسب الجزائر رهانات المرحلة في ظل التحديات العديدة.