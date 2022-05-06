وزير المجاهدين يزور المجاهد العقيد الزبيري قائد الولاية الأولى التاريخية
زار وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة، المجاهد العقيد الطاهر الزبيري، قائد الولاية الأولى التاريخية، بمقر سكناه.
وفي منشور للوزارة، اليوم الجمعة، عبر صفحتها على “الفايسبوك”، فقد زار وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة، أمس الخميس، المجاهد العقيد الطاهر الزبيري، قائد الولاية الأولى التاريخية، بمقر سكناه.
وفي هذا السياق، أطمئن الوزير على حالته الصحية، واستحضر معه شيئا من الذاكرة حول الثورة ورموزها خصوصا والجزائر تستقبل محطة حاسمة في تاريخنا الوطني.
وهي عيد الاستقلال عيد استرجاع الجزائريون لسيادتهم الوطنية المسلوبة.
ويأتي هذا حسب ذات البيان، عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بضرورة ايلاء العناية اللازمة برموز الثورة التحريرية المباركة.
ومن خلالهم كل المجاهدين والمجاهدات وارامل الشهداء، تبعا لذلك وبمناسبة عيد الفطر المبارك.
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كما قام وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة أمس الخميس، بزيارة منزلية للعقيد المجاهد يوسف الخطيب رئيس مؤسسة ذاكرة الولاية الرابعة وقائد هذه الولاية التاريخية.
وفي بيان للوزارة اليوم الجمعة، تأتي هذه الزيارة للإطمئنان على صحته وتقديم التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك.
كما كانت الزيارة فرصة اثنى خلالها المجاهد الرمز العقيد يوسف الخطيب، على مجهودات القطاع سواء ما تعلق بالرعاية و المتابعة المستمرة للوضعية الصحية والاجتماعية لفئة المجاهدين.
او من خلال البرامج و العمليات الموجهة للتعريف بتاربخنا الوطني، مجددا شكره لوزير المجاهدين وذوي الحقوق على ايلائه العناية الخاصة لرموز ثورتنا المجيدة الأحياء من خلال هكذا زيارات.
وكذا إحياء مختلف المناسبات والأيام والأعياد الوطنية المرتبطة بتاريخ وطننا المجيد وصانعيه من الشهداء الأبرار و المجاهدين الأخيار.
الذين ضحو بالغالي والنفيس، وبدمائهم ارتوت ربوع هذه الأرض الطيبة.