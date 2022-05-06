وزير المجاهدين يزور المجاهد العقيد الزبيري قائد الولاية الأولى التاريخية 

زار وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة، المجاهد العقيد الطاهر الزبيري، قائد الولاية الأولى التاريخية، بمقر سكناه.

وفي منشور للوزارة، اليوم الجمعة، عبر صفحتها على “الفايسبوك”، فقد زار وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة، أمس الخميس، المجاهد العقيد الطاهر الزبيري، قائد الولاية الأولى التاريخية، بمقر سكناه.

وفي هذا السياق، أطمئن الوزير على حالته الصحية، واستحضر معه شيئا من الذاكرة حول الثورة ورموزها خصوصا والجزائر تستقبل محطة حاسمة في تاريخنا الوطني.

وهي عيد الاستقلال عيد استرجاع الجزائريون لسيادتهم الوطنية المسلوبة.

ويأتي هذا حسب ذات البيان، عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بضرورة ايلاء العناية اللازمة برموز الثورة التحريرية المباركة.

ومن خلالهم كل المجاهدين والمجاهدات وارامل الشهداء، تبعا لذلك وبمناسبة عيد الفطر المبارك.

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