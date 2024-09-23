وزير المجاهدين يشارك في ندوة تاريخية لجمهورية الموزمبيق

شارك وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، في الندوة التاريخية التي نظمها معهد أبحاث تاريخ نضال التحرير الوطني بجمهورية الموزمبيق. بمناسبة الذكرى 60 لاندلاع حرب التحرير في الموزمبيق الشقيقة.

وأكد الوزير العيد ربيقة، في مداخلته الافتراضية، على “أن أهمية مثل هذه اللقاءات المشتركة تكمن في بناء وعي مشترك بأهمية التعاون والتضامن بما يعكس عمق ومجد الروابط التاريخية. ويساهم في تنمية روح المواطنة والوطنية وحب الأوطان”.

وشهدت الندوة مشاركة بعض المجاهدين مثل جودي نور الدين، رئيس الجمعية الدولية لأصدقاء الثورة، وسوشة عباس، مجاهد، وخلادي محمد، مجاهد ودبلوماسي سابق.

وتساهم مثل هذه المشاركة، في تعزيز التعاون الثنائي للبلدين، وتأكيد روابط الأخوة بين الشعبين الشقيقين.

كما تسمح بتوثيق الدعم الذي قدمته الجزائر لحركات التحرر في الموزمبيق، من خلال مساهمتها في تدريب أفراد الجيش الموزمبيق.