وزير المجاهدين يشرف على انطلاق الإحتفالات بالذكرى 62 لعيد النصر

أشرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق “العيد ربيقة”، اليوم الثلاثاء، على انطلاق الإحتفالات المخلدة للذكرى 62 لعيد النصر 19 مارس 1962- 2024، بساحة المقاومة لبلدية سيدي امحمد، بالجزائر العاصمة.

وكان وزير المجاهدين وذوي الحقوق، رفقة كل من والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي. ورئيسة المجلس الشعبي الولائي لولاية الجزائر، نجيبة جيلالي، خلال الإشراف على انطلاق الاحتفالات بالذكرى الـ 62 لليوم الوطني للنصر.

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